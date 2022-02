SADIO MANÉ S'AMUSE D'UN ÉVENTUEL TRANSFERT À L'OM : "METTEZ DE L’ARGENT ET JE VIENS !"

Sadio Mané était sur un nuage dimanche soir. Et on présumé qu'il s'y trouve toujours ce lundi. Auteur du tir au but décisif face à l'Egypte aux tirs au but (0-0 a.p., 4-2 t.a.b.) dimanche au Stade d'Olembé, à Yaoundé, le joueur de Liverpool a permis au Sénégal de remporter sa Coupe d'Afrique des Nations. Dans les scènes de liesse qui ont suivi le sacre des Lions de Taranga, Mané s'est ainsi retrouvé live Instagram avec son compatriote Pape Gueye, milieu de terrain de l'OM. L'occasion de s'amuser d'un possible transfert sur la Canebière.



"Les Marseillais, faites un effort quand même. Mettez de l’argent et je viens ! Il faut payer le transfert et je viens !", a-t-il ainsi plaisanté, lui dont le contrat avec les Reds expire en 2023. Selon le site spécialisé Transfermarkt, Mané dispose actuellement d'une valeur de 80 millions d'euros. Un peu trop pour les caisses marseillaises, probablement...