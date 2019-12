SAR: Serigne Ahma Mbacké monte au créneau pour Khadim Ba…

Khadim Ba, le nouveau patron de la Sar?



Dans un article publié par JeuneAfrique, il est informé que le patron du spécialiste du crédit-bail, devrait contrôler 51 % du tour de table (moyennant 70 millions d’euros) de la très stratégique Société africaine de raffinage (SAR). Le montant a déjà été mobilisé, selon le jeune patron, qui a d’ailleurs récemment rencontré Mouhamadou Makhtar Cissé, le nouveau ministre du Pétrole et de l’Énergie pour les derniers réglages du deal.



Une autre révélation du journal Source A, établit que le richissime Abdoulaye Diao dit Baba a vu ce marché, qu’il détient depuis belle lurette, lui filer entre les doigts. Le journal souligne qu’en lançant son appel d’offres, la SAR a fait un bénéfice sur 3 cargaisons de 27 millions de dollars. Ce qui fait dire au journal que Baba Diao doit, par ces temps qui courent, maudire la société détentrice de la majorité des actions à la SAR, à savoir Locafrique qui a lancé cette quête du mieux offrant.







Les mises en garde de Serigne Ahma Mbacké

Ainsi selon Serigne Ahma Mbacké, fils de Serigne de Mourtada, une « concurrence malsaine et déloyale » ne doit pas régner entre les deux fils du pays. Selon le religieux, Khadim Ba est un jeune employant des centaines de jeunes, et n’oeuvre que pour le « développement du Sénégal ».



« Les Sénégalais ne doivent pas assister à ce genre de manœuvres. Khadim Ba est un Sénégalais qui, malgré son jeune âge, a déjà un nombre important d’employés. Contrairement à d’autres qui sont dans ce secteur depuis des années. Donc, quand une personnalité de ce genre s’engage à aider son propre pays, elle doit être soutenue », a d’emblée soutenu Serigne Ahma Mbacké, qui interpelle le président de la République du Sénégal.



« Je lance solennellement un appel au président Macky Sall. Qu’on laisse Khadim Ba faire son travail convenablement et arrêter de lui mettre des bâtons dans les roues. C’est un jeune qui emploie plus de deux cent personnes, qui ont des familles à nourrir. Donc, on doit le protéger. A mon niveau, en tant que religieux, je vais prendre toutes les dispositions nécessaires et l’aider à accomplir sa mission. Un jeune doit être soutenu et non combattu. J’invite tous les Sénégalais et petit-fils de Serigne Touba à apporter leur soutien à Khadim Ba », a-t-il insisté.





