SARAYA : La gendarmerie démantèle un réseau de trafic de drogues de synthèse à Kharayakhaya

La gendarmerie met fin au trafic de drogue de synthèse entre le Mali et le village de Kharakhayna. Elle a réussi ce coup suite à l’exploitation des renseignements.



La brigade de gendarmerie territoriale de Saraya est parvenue à s’infiltrer dans le réseau de trafiquants et se fait passer pour un dealer.



L’élément a passé une commande auprès des trafiquants qui ne souciaient de rien du tout. Devant la forte commande de l’adjudant, Laye Diaw Ndiaye, Drissa Marico est allé immédiatement au Mali pour revenir avec une quantité importante d’amphétamines pour le livrer au gendarme le même jour aux environs de 18 heures. Malheureusement pour lui, il sera interpellé par les pandores lors de la transaction. Pris la main dans le sac, Drissa Marico va livrer son acolyte Ali Cissé un autre ressortissant malien qui avait par devers lui des amphétamines et une somme de 300000 francs issue de la vente du produit prohibé. Pris en flagrant délit de trafic, d’offres et de cession de drogues de synthèse de cinq cent comprimés d’amphétamines, ils seront tous conduits à la brigade de gendarmerie territoriale de Saraya. Ils sont placés en garde à vue avant leur déferrement au parquet de Kédougou pour trafic de drogues.

























































seneweb