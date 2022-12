SÉCURITÉ À TOUBA - Al Mountaqa dissout toutes les polices religieuses et revigore la police d’État : « Vous êtes désormais seule à bord! »

C’est un Serigne Mountakha Mbacké plus que jamais engagé à mettre un terme à l’insécurité qui sévit à Touba qui s’est adressé aux forces de l’ordre qui officient présentement dans la cité, ce mardi. Convoquant les principaux concernés, à savoir les gradés de la police et de la gendarmerie, le Khalife Général des Mourides a déroulé un discours clair et sans équivoque, choisissant de dissoudre les polices dites religieuses pour remettre entre les mains de l’État la problématique de la sécurité. Le patriarche a fait la déclaration devant son porte-parole Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre.



« Safinatoul Amann a abattu un travail de titan pour préserver la sécurité à Touba. Avec les derniers rebondissements, j’ai demandé à Serigne Modou Lô Ngabou de surseoir à cette tâche compte tenu du fait que la sécurité est une prérogative régalienne qui appartient exclusivement à l’État. Le Président m’a eu au téléphone et s’est engagé après que je lui ai tout expliqué ».

Serigne Mountakha Mbacké de poursuivre. « On a besoin que Touba redevienne comme elle doit être. Serigne Touba a fondé cette cité pour adorer Dieu et rien d’autre. Nous nous inscrivons dans ce sillage. C’est la raison pour laquelle j’ai demandé aux forces de sécurité de reprendre en main les questions de sécurité. Nous avons confiance en votre expertise et espérons que la cité retrouvera son calme d’antan. »

Il faut rappeler que Touba est devenu ces derniers mois, le théâtre d’agressions multiformes allant de vols à main armée aux meurtres en passant un trafic d’armes assez consistant...