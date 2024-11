SÉNÉGAL – BURINDI | KALIDOU KOULIBALY : « MALGRÉ NOTRE DOMINATION DU GROUPE L, L’OBJECTIF EST DE FINIR L’ANNEE EN BEAUTÉ CONTRE LE BURUNDI »

À la veille du dernier match de qualification pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) contre le Burundi, Kalidou Koulibaly, le capitaine des Lions du Sénégal, a partagé ses impressions sur l’état d’esprit du groupe et les objectifs de l’équipe. En conférence de presse, il a évoqué la motivation de ses coéquipiers et les défis rencontrés lors des matchs précédents.



Kalidou Koulibaly a insisté sur l’excellent état d’esprit qui règne au sein du groupe. « L’état d’esprit est vraiment impeccable. Tout le monde est motivé pour ce match », a-t-il souligné. Il a expliqué que bien que la qualification soit déjà assurée, l’équipe tient à finir l’année sur une note positive en s’imposant à domicile. « On veut finir dans les meilleures conditions possibles », a ajouté le défenseur central, mettant en avant la volonté de montrer leur potentiel pour bien terminer l’année 2024.



Concernant la victoire face au Burkina Faso, Koulibaly n’a pas manqué de saluer la performance exceptionnelle d’Edouard Mendy, auteur de plusieurs arrêts décisifs, notamment un face-à-face crucial. « Edouard Mendy a fait une grosse prestation, il nous a sorti cinq arrêts décisifs », a-t-il déclaré. Pour le capitaine des Lions, Mendy a toujours été fiable, et même s’il a traversé des périodes de moindre sollicitation, il a su briller dans des moments clés.



Cependant, il a également reconnu que la défense sénégalaise, malgré cette victoire, a encore des axes à améliorer. « Il y a des imperfections sur la ligne défensive, mais on travaille sur ça », a-t-il assuré. Le plus important, selon lui, est que l’équipe aie maintenu une feuille blanche, sans encaisser de but contre le Burkina Faso, ce qui témoigne d’une solidité retrouvée.



Une autre source de préoccupation pour Koulibaly reste l’efficacité de l’équipe sur les coups de pied arrêtés. « On obtient beaucoup de coups de pied arrêtés, mais on n’arrive pas à être assez efficace », a-t-il reconnu. Bien qu’il n’ait inscrit qu’un seul but en sélection, le défenseur promet que les Lions travaillent activement pour améliorer cette phase du jeu. « Les défenseurs en font partie aussi », a-t-il précisé, soulignant que les joueurs défensifs doivent également contribuer à la concrétisation de ces situations.



Un bilan global positif des qualifications



Évoquant les qualifications, Kalidou Koulibaly s’est montré satisfait de la campagne menée jusqu’à présent. « Ça se passe bien », a-t-il affirmé, tout en reconnaissant que le nul face au Burkina Faso a servi de leçon à l’équipe.



Le capitaine a rappelé que le Sénégal reste invaincu en éliminatoires de la CAN depuis plusieurs années, soulignant la solidité du groupe. « On arrive à se qualifier avant les deux ou trois dernières journées », a-t-il ajouté avec confiance.



Koulibaly a aussi abordé la difficulté des matchs à l’extérieur en Afrique, mais a insisté sur la fierté de l’équipe de pouvoir y réussir. Il a conclu en exprimant l’espoir que le Sénégal finira en beauté contre le Burundi, afin de continuer sur sa lancée et viser plus haut, notamment en visant une qualification pour la Coupe du Monde.

























































Rts