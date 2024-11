SÉNÉGAL-BURKINA FASO | PAPE BOUNA THIAW DEVRA CONFIRMER SANS BOULAYE DIA ET LAMINE CAMARA

L’équipe nationale du Sénégal dispute une rencontre clé ce jeudi, face au Burkina Faso, au Stade du 26-Mars de Bamako, dans le cadre de la cinquième journée des qualifications pour la CAN 2025. Cette rencontre revêt une importance particulière pour Pape Bouna Thiaw, sélectionneur intérimaire des Lions de la Teranga. Depuis sa prise de fonction en octobre, Pape Thiaw a enregistré deux victoires contre le Malawi, mais les attentes restent élevées, et beaucoup estiment que le jeu doit encore évoluer pour véritablement convaincre.



Cependant, malgré ces succès, le niveau relativement faible de l’adversaire n’a pas permis de répondre aux interrogations qui planent depuis le départ d’Aliou Cissé, l’ancien sélectionneur des Lions. Certains observateurs estiment que, pour devenir sélectionneur principal, Pape Thiaw doit démontrer sa capacité à faire progresser le jeu des Lions face à des équipes de premier plan, comme le Burkina Faso.



En outre, Pape Thiaw fait également l’objet de critiques de la part de certains Sénégalais qui estiment que sa gestion marque une simple continuité avec celle d’Aliou Cissé. La sélection de joueurs pour la double confrontation suscite la polémique, en particulier les convocations de certains joueurs qui divisent l’opinion.



La liste de Pape Thiaw est vraiment douteuse. Beaucoup de choix contestables qui ne risquent pas de rassurer le public. Certains joueurs n’ont pas convaincu en sélection, d’autres manquent de temps de jeu en club pour des raisons de choix de coach ou de santé.





Un autre enjeu de taille pour Pape Thiaw : il devra composer sans certains joueurs clés pour ce match. Boulaye Dia et Lamine Camara sont en effet forfaits, selon la Fédération sénégalaise de football. Boulaye Dia a subi un accès palustre le jour du départ pour Bamako, ce qui l’a contraint à rester à Dakar pour poursuivre son traitement. Quant à Lamine Camara, il a ressenti des douleurs aux adducteurs lors des deux dernières séances d’entraînement.



En affrontant le Burkina Faso, une équipe classée parmi les plus solides d’Afrique, Pape Thiaw dispose d’une occasion en or pour faire ses preuves. Les Burkinabés, auteurs d’un nul 1-1 à Diamniadio en septembre dernier, constituent un défi de taille et un adversaire plus coriace que le Malawi. Cette rencontre permettra d’évaluer si l’équipe du Sénégal peut rivaliser avec les grandes nations du continent sous la direction de Pape Thiaw. La victoire n’est pas seulement nécessaire pour la première place de qualification ; elle est cruciale pour le technicien de 43 ans, qui espère décrocher le poste de sélectionneur principal.



Depuis les éliminatoires de la CAN 2015, le Sénégal a systématiquement terminé en tête de ses groupes de qualification, un statut qu’il tient à préserver. Conserver cette première place serait non seulement un gage de continuité dans la performance, mais aussi un signe de stabilité pour la Fédération sénégalaise de football. Le résultat de ce soir influencera également le choix final du sélectionneur, entre Pape Thiaw, Omar Daff et Habib Bèye, pour la prochaine grande campagne de qualification au Mondial 2026.



Ce match à Bamako marque un tournant pour Pape Thiaw, qui, avec une victoire, pourrait renforcer ses chances d’être confirmé en tant que sélectionneur principal. En cas de défaite, cependant, ses chances se réduiraient, et la Fédération pourrait être tentée de choisir un nouveau visage pour mener les Lions. Pape Thiaw doit donc prouver qu’il a les épaules pour mener cette équipe au-delà des qualifications de routine et l’amener à atteindre de nouveaux sommets.



Le face-à-face de ce soir entre le Sénégal et le Burkina Faso va bien au-delà d’un simple match de qualification. C’est un véritable test pour Pape Bouna Thiaw, qui, avec une performance convaincante, pourrait voir son statut évoluer. Une victoire à Bamako représenterait un premier pas vers une nouvelle ère pour les Lions, avec à leur tête un homme prêt à s’inscrire dans la continuité des succès passés, tout en apportant une vision nouvelle.

























































Rts