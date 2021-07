SERIGNE MODOU KARA VERS UNE ALLIANCE AVEC LE CHEF DE FILE DU PARTI "Pastef" ? Son cousin et "Goro" Serigne Abdou Mbacké Baye Cheikh Khady est l’un des confidents d’Ousmane Sonko

C’est une capture d'écran sur le mur de la page facebook d'un talibé de Kara qui a attiré l’attention de la rédaction de dakarposte. Cet inconditionnel de Serigne Modou Awa Balla Mbacké plus connu sous le pseudo de Kara y évoque en des termes peu voilés, l’intention du guide du "Diwanu silkil jawahiri fi akh bari sara iri" et fondateur du PVD de se rapprocher d’Ousmane Sonko par le biais de son cousin et «Goro», Serigne Abdou Mbacké Baye Cheikh Khady.

Ce dernier est en effet un proche du leader de Pastef les patriotes dont il est l’un des confidents.

Le cas échéant, à quel jeu joue Serigne Modou Kara ? Va-t-il vers une alliance entre le PVD et Pastef ? Est-ce une manière de mettre la pression sur Macky Sall ? Ou alors est-ce Macky qui lui a demandé de procéder à un marquage à la culotte de Sonko afin de connaître toutes les intentions de ce dernier et pouvoir le contrer au besoin ?

Nous y verrons plus clair dans les jours à venir et dakarposte, qui a activé ses réseaux de renseignements aux fins d'en savoir davantage, vous promet d’y revenir avec une ébauche de détails!













