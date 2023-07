SOIT TRANSMIS À LA SU : Le Procureur ordonne l’arrestation de Birame Soulèye Diop

Les prochaines heures risquent d’être mouvementées pour le président du groupe parlementaire de Yewwi askan wi (Yaw) et numéro II de Pastef. Selon les informations de Dakaractu, le parquet vient d’ordonner l’arrestation de Birame Soulèye Diop, maire de Thiès Nord, après ses propos selon lesquels Macky Sall serait capable d’empoisonner ses potentiels dauphins pour «la faire à la Ouattara ». Des propos tenus hier lors d’une conférence de presse et qui alimentent la polémique dans les réseaux sociaux en plus d'avoir eu des répercussions en Côte d'Ivoire. D’après nos informations, le soit transmis a été communiqué à la Sûreté urbaine (Su) de Dakar pour exécution. Affaire à suivre...