SONKO attaque : «Macky est arrogant... Il n'a jamais participé à un combat démocratique»

Rédigé par Dakarposte le Mardi 31 Août 2021 à 21:25 Rédigé par Dakarposte le Mardi 31 Août 2021 à 21:25

Le président de PASTEF, Ousmane Sonko a reçu Dr Babacar Diop ce mardi dans son siège. Le secrétaire général de cette formation politique a vu son récépissé bloqué à cause du concept "Guelwaar". Le patriote a profité de cette occasion pour charger le de l'APR «Macky Sall est arrogant et manque 'humilité... Il n'a Jamais participé à un combat démocratique... Mais, il fera face à la plus grande coalition de l'opposition », a déclaré Ousmane Sonko



La grande coalition réunira le Parti de l’Unité et du Rassemblement (Pur), l’ancien ministre exilé, Karim Wade, Khalifa Sall et le parti Pastef de Ousmane Sonko. Cette coalition est en train de peaufiner sa stratégie pour faire face au pouvoir. Son objectif est de proposer une alternative crédible au régime de Macky Sall. « La persécution des opposants est l’Adn de Macky Sall et de son régime. Mais, ils vont échouer », a déclaré Ousmane Sonko, au cours d’un point de presse.