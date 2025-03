Sa conférence annulée- La surprenante réaction de Cheikh Oumar Diagne

"Le système survit partout avec des revanches que ses vicaires prennent sur nous autres.



Encore cette année, notre conférence de la section RV-Ucad n’est pas autorisée pour des raisons qui frisent le ridicule. Et comme à l’accoutumée, c’est à la dernière minute que nous recevons la notification.



C’est l’islam le probleme ? Ou le SG de RV ? Nous ne savons réellement pas. Allah est aux commandes et la vérité finit toujours par avoir le dessus !



Nos plates excuses a l’endroit de ceux et celles qui l’attendaient. Nous organiserons après le ramadan inchallah cette conférence au siège.



La terre et tout ce qui s’y trouve appartient à ALLAH.



Jummah Moubarak a tous ! " réagit Cheikh Oumar Diagne