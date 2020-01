Sabotage de la réunion Pr/ Apr à Londres : la structuration du parti APR au niveau de la Diaspora réclamée

La structuration du parti APR au niveau de la Diaspora a été réclamée par l’Apr en France pour éviter que des actes comme le sabotage de la réunion entre l’Apr de Londres avec le Président ne se répète plus. Selon une note signée Jean Noël Dionne de l’APR/France, « ces actes ne doivent pas se répéter » et cela passe par cette structuration. Il en a profité pour tacler la dame Maya Camara de Pastef, auteure de ce sabotage. « Insulter, mentir, saboter reste la devise du parti Pastef, une opposition en perte de vitesse. La vie nous montre que seuls les lâches et les faibles s’arment de violence pour se défendre. Mademoiselle Maya CAMARA, vous avez encore échoué car vos tentatives de sabotage sont restées sans effet et maintenant le peuple sénégalais est immunisé face au sens d’indiscipline de votre parti », dira t’il à son encontre. « L’arrestation de Guy Marius Sagna est entre les mains de la justice sénégalaise et non dans celles du Président Macky Sall. Quand on ose violer la loi sénégalaise consciemment, force reste toujours à la loi d'appliquer les sanctions prévues », a-t-il ajouté pour finir.