Saccages à Touba et à Mbacké - Les Baye Fall en colère, réagissent : « il a fait du théâtre en portant le boubou des Baye Fall. Il n’y croit pas. Si les Baye Fall devraient supporter quelqu’un, ça serait Macky Sall parce que… »

C’est Serigne Zakaria Fall, petit-fils de Cheikh Ibrahima Fall qui a réagi sur le passage de Ousmane Sonko la semaine dernière à Mbacké. Serigne Zakaria de regretter que ses croyances aient été touchées par les attitudes déplorables de Ousmane Sonko. Le fils de Sokhna Mame Saï Fall s’est offusqué du comportement du leader de Pastef en disant que les Baye Fall ne font pas de la politique et la philosophie Baye Fall n’a rien à voir avec la politique.



Serigne Zakaria de dire que les Baye Fall n’écoutent et n’œuvrent que pour Serigne Touba et Cheikh Ibrahima Fall par le biais de Serigne Mountakha Mbacké. « On n’écoute que Serigne Mountakha et tout ce qu’on fait du matin au soir, c’est pour satisfaire Serigne Mountakha. Serigne Bass Abdou Khadre l’a dit hier, ce qui s’est passé dans la grande mosquée de Touba est inadmissible. Ousmane Sonko devait mieux se comporter dans la mosquée où se trouvent Serigne Touba Mbacké et sa famille. Il pouvait parler à ses partisans pour un comportement plus respectueux. On l’a bien accueilli et bien traité, il devait rendre ça à Touba. Quand il est parti voir Serigne Modou Mbenda Fall, il a été accueilli et bien traité. On a prié pour lui aussi. C’est qu’on a fait pour Khalifa Sall, le lendemain de sa visite. C’est ce que les Baye Fall font pour tout le monde. Mais je dénonce comment il est allé là où les travaux ont été confiés aux Baye Fall. Il a troublé la tranquillité des responsables Baye Fall qui s’y trouvaient à cause des bruits et autres de ses partisans. Serigne Fallou Fall a meme était obligé de parler que depuis sa voiture. J’ai vu Ousmane Sonko porter un boubou Baye Fall pour leurrer les esprits. C’est du théâtre. Il ne l’a jamais fait mais il a voulu profiter de l’occasion pour jouer avec les Baye Fall. Mais qu’il sache qu’on est des responsables avertis. Ce qui me fait plus mal, ils ont utilisé discours de Serigne Fallou Fall sur ce qu’il avait dit sur Macky Sall quand il a envoyé une délégation et sa participation lors du mois de ramadan dernier, ils ont mixé les vidéos pour se moquer de Serigne Fallou Fall et les Baye Fall. Ils ne connaissent pas Serigne Fallou c’est pourquoi ils ont agi comme ça. Chez Serigne Touba et Cheikh Ibra, on y récolte que ce que l’on sème. Je n’ai pas peur de le dire. Je n’ai que Serigne Touba et Cheikh Ibrahima Fall.

Si les Baye Fall voulaient supporter quelqu’un ou remercier quelqu’un, ils supporteraient Macky Sall qui a construit la route et participé dans les travaux. Il récoltera ce qu’il a semé à Touba et à Mbacké »













































































































