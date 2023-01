Sadio Mané élu meilleur joueur sénégalais de l'année 2022

L’attaquant vedette des Lions du Sénégal est arrivé largement en tête (250 voix) devant les joueurs de Chelsea, le gardien Eduard Mendy (99 voix) et le défenseur Kalidou Koulibaly (37 voix) après le dépouillement des votes ayant été effectués par 27 rédactions du pays.



Sadio Mané, s’adjuge pour la 7e fois le trophée Jules François Bocandé de l’ANPS après les éditions de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019. Il doit le recevoir le 25 février lors d’un gala de l’association.



Auréolé du titre de champion d'Afrique avec le Sénégal et celui de meilleur joueur de la CAN joué au Cameroun, l'ancien joueur de Liverpool également désigné meilleur joueur africain de la même année, a brillé par son absence lors de la dernière Coupe du monde organisée au Qatar en raison d’une blessure au genou contractée lors d'un match du championnat allemand, la Bundesliga.



Club bavarois qu’il a rejoint au début de cette saison et avec lequel il avait commencé à prendre ses marques en étant déjà auteur de 6 buts en 14 matchs disputés.



Le joueur reconnu pour sa modestie et son empathie, arrivée deuxième du Ballon d’Or du magazine France Football a également remporté le trophée Socrates, récompensant le footballeur qui s’illustre le plus dans les œuvres de bienfaisance.



Le numéro 10 des Lions a entre autres doté sa localité natale de Bambali en Casamance d’un lycée, d’un hôpital et ne lésine pas sur les moyens pour venir en aide à ses compatriotes.





Palmarès Trophée Jules François Bocandé





2000 : Khalilou Fadiga (Auxerre)



2001 : El Hadj Diouf (Lens)



2002 : Pape Bouba Diop (Lens)



2003 : Henri Camara (Wolverhampton)



2004 : Habib Bèye (OM)



2005 : Tony Sylva (Lille)



2006 : Henri Camara (Wigan)



2007 : Mamadou Niang (OM)



2008 : Non décerné



2009 : Mamadou Niang (OM)



2010 : Mamadou Niang (OM)



2011 : Moussa Sow (Lille)



2012 : Demba Ba (Newcastle)



2013 : Moussa Sow (Fenerbahce)



2014 : Sadio Mané (Red Bull Salzbourg et Southampton)



2015 : Sadio Mané (Southampton)



2016 : Sadio Mané (Liverpool)



2017 : Sadio Mané (Liverpool)



2018 : Sadio Mané (Liverpool)



2019 : Sadio Mané (Liverpool)



2021 : Édouard Mendy (Chelsea)



2022: Sadio Mané (Liverpool / Bayern Munich)