Sahel Aviation, une compagnie créée par Aliou Sall

Dans les statuts de la compagnie aérienne "Sahel aviation", fondée par Aliou Sall et Patrick Corréa, nous apprenons que la société a été créée le 20 juin 2012 au cabinet de Me Amadou Moustapha Diagne.

Aliou Sall a mis en place cette société en partenariat avec la société de droit américain "Aéromaritime Inc", immatriculée sous le numéro 030168158.3635610, dont le siège social est au 122DN, market street, suite 606, wilmington Delaware19801 aux Usa.

Le capital de la société est réparti comme suit : Aéromaritime Inc, 490 000 Fcfa (49%), Aliou Sall 260 000 Fcfa (26%) et Patrick Corréa 250 000 Fcfa (25%) soit la somme globale d'un million de Fcfa. Le compte bancaire de la compagnie aérienne "Sahel aviation" a été ouvert à Ecobank sous le numéro : 0010121020646101.

En créant cette compagnie, l'actuel directeur général de la caisse de dépôt et de consignation (Cdc), était en même temps le gérant de Pétro Tim espérait gagner les marchés de transports de produits et de personnels des villes sénégalaises vers les plateformes en haute-mer. Ne pouvant pas être en même temps gérant de Pétro Tim et de Sahel aviation, le petit frère du président de la République a créé la compagnie avec le médecin Patrick Corréa.

Cette société aérienne a été créée au moment où l'Etat du Sénégal n'avait pas une compagnie nationale. Ce qui constitue un réel conflit d'intérêt, dans la mesure où les marches qu'il gagnerait lui seraient octroyés par pur favoritisme, renseigne Dakartimes