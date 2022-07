Saint-Louis / Accident de la caravane de Yewwi-Wallu : Mansour Faye s'est rendu au chevet des blessés.

La caravane de « Yewwi-Wallu » qui se rendait en début d’après-midi à Mpal dans la région de Saint-Louis, a été interrompue par un accident qui a fait une vingtaine de blessés.



Aussitôt informé, le MITTD et maire de Saint-Louis, M. Mansour Faye a rendu visite au militants de la coalition YAW.



Après avoir souhaité un prompt rétablissement aux blessés et sollicité des prières pour eux, la tête de liste départementale de Benno Bokk Yakaar, invite les chauffeurs qui sont dans les caravanes, au calme et à la sérénité. "Nous sommes avec des femmes et des jeunes et notre responsabilité est engagée durant le processus", a conclu le MITTD.