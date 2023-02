Saint-Louis : Après l’explosion qui a fait 2 morts, le Préfet tente de dissiper l’inquiétude des riverains

La stupeur est vive du côté de la population du mythique quartier de Sindoné toujours sous le choc après l’explosion d’une citerne de carburant ce mercredi matin. Les habitants de ce quartier ont vécu une véritable horreur. En effet, l’explosion était tellement puissante qu’elle a projeté l’une des victimes à plus de 150 mètres. Avec la mort de ces deux jeunes talibés dans cette déflagration, les habitants du quartier sont dans une véritable psychose. Toutefois, le préfet de Saint-Louis a tenu à rassurer ces derniers « Une fois arrivé sur les lieux, j’ai trouvé le commissaire Mame Diarra Faye du commissariat de l'île, mais également les éléments des sapeurs-pompiers qui ont abattu un excellent travail dans la sécurisation du site. On peut dire que toutes les dispositions sécuritaires sont prises par rapport à l’endroit où a eu lieu l’accident », rassure le préfet Modou Ndiaye.



Sur les autres sites qui abriteraient des citernes de carburants non encore détectées, le préfet a indiqué que le nécessaire sera fait pour les trouver afin d’éviter d'autres explosions. “Il y a beaucoup de cuivres ou réservoirs d’essence qui seraient enterrées au niveau de certains sites. Donc c’est un travail de fouille et de recherche qu’on va faire pour déterminer les endroits qui sont concernés et prendre des mesures idoines. Toutes les dispositions seront prises pour sécuriser les populations et leurs biens», a soutenu le préfet de Saint-Louis.











































seneweb