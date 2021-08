Saisie de drogue à Mbour : Un dealer attaque les policiers avec sa machette

Un réseau de trafiquants de drogue a été démantelé par les éléments du commissariat central de Mbour. Les hommes du commissaire El Hadji Baïty Sène ont ainsi mis deux dealers hors d'état de nuire.

Les mis en cause, A.D et C.B étaient porteurs de 05 kilogrammes de chanvre indien selon une source de Seneweb. Et une somme de 25.500 F Cfa provenant d'une partie de la drogue déjà écoulée, a été également saisie par devers ces trafiquants.

Mais au cours de leur interpellation, l'un des mis en cause a brandi sa machette. Il a attaqué les policiers à l'aide de son arme avant d'être neutralisé.