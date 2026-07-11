Salah pisté aux États-Unis

Selon les informations de The Athletic, le Sporting Kansas City s'est immiscé parmi les candidats pour récupérer Mohamed Salah, désormais libre de tout contrat. Si l'attaquant égyptien a indiqué qu'il souhaiterait rester en Europe, il a aussi longtemps été projeté en Arabie saoudite. Mais le club du Kansas, dont le propriétaire majoritaire Peter Mallouk est le fils d'immigrés égyptiens, semble être le favori parmi les clubs de MLS. Ambitieux, le club vourait aussi signer Yann Gboho et Andre Luiz, avec qui les négociations sont bien avancées.