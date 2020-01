Saly / Tanor Dieng à l’honneur : Pluie d’hommages pour «un homme d’État d’une dimension exceptionnelle»

Un panel invité par le Haut conseil des collectivités territoriales (Hcct) a réuni, à Saly, un parterre large d’hommes politiques et intellectuels de divers horizons pour une journée d’hommage à feu Ousmane Tanor Dieng. Les discussions ont largement convenu que le Sénégal a perdu, au mois de juillet 2019, «un homme d’État d’une dimension exceptionnelle».



Le défunt secrétaire général du Parti socialiste (PS) a disparu plus précisément le 15 juillet 2019 à Paris, à l'âge de 72 ans. Plusieurs responsables politiques ont salué sa mémoire tout comme des autorités administratives. À commencer par Mme Aminata Mbengue Ndiaye, qui a rappelé l'amour que son défunt camarade du Parti socialiste (Ps) avait pour le sport.



« Il est aisé de parler de Ousmane Tanor Dieng. Il a beaucoup contribué pour le rayonnement du football sénégalais. C'était un homme qui disait ce qu'il pensait. Il laisse de belles leçons à la jeunesse », a témoigné la présidente du Haut conseil des collectivités territoriales (HCCT). Le parcours de OTD « constitue un exemple d’abnégation et un modèle d’engagement patriotique », si l’on en croit son successeur au HCCT, qui « était une figure intellectuelle appréciée du grand public, jusqu’au seuil de sa mort ».



Pape Massamba Thiaw est revenu sur les témoignages d’un aveugle sur Ousmane Tanor Dieng. « Un aveugle disait : ''si Dieu pouvait m'ouvrir les yeux une seule minute pour voir Tanor afin de le remercier, après il peut les refermer. Parce que depuis plus de 10 ans, Ousmane Tanor me donne une bourse financière. On l'avait informé de ma situation sociale par une lettre'' », a expliqué le Secrétaire général de la Jeunesse socialiste de la commune de Nguéniène,



L'administrateur civil, Etienne Sarr a expliqué que Tanor Dieng « n'était pas un homme bavard. » « Aucun secret ne filtrait des échanges entre ses collaborateurs et avec le président. Il ne versait pas dans la démagogie. Il était un républicain dans tous ses faits et gestes », a-t-il témoigné...