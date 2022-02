Sanctions contre la Russie : Plusieurs banques russes exclues du réseau Swift

Les pays occidentaux multiplient les sanctions à l'endroit de la Russie suite à l'invasion de l'Ukraine par les troupes russes. En effet, après le gel des avoirs du président Poutine et de son ministre des Affaires étrangères, de nouvelles sanctions ont été prises pour contraindre Moscou à retirer ses troupes d'Ukraine. Parmi les dernières mesures prises figure l'exclusion de plusieurs banques russes du réseau interbancaire Swift. Ce, suite à l'appel lancé par le président Ukrainien Volodymyr Zelensky.



Pour rappel, Swift (Society for worldwide interbank financial telecommunications) basée en Belgique, est un réseau interbancaire qui permet d'envoyer des messages sécurisés entre plus de 11.000 établissements financiers repartis dans plus de 200 pays ou territoires (selon Bloomberg).

Une mesure qui vise à isoler la Russie.