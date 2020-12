Santé et riposte Covid-19 en 2021 : Macky annonce son arsenal médical

‘’Notre combat n’est pas encore gagné et notre salut dépendra du respect par tous, des règles de prévention. La responsabilité de chacun est engagée dans la lutte pour la préservation de nos vies et notre santé’’ lance le chef de l’Etat, avant d’ajouter que L’Etat continuera de veiller sur l’application des règles strict des mesures barrière.

Le président Sall a levé le voile sur son arsenal de combat. Il annonce ainsi la réception de 4 nouveaux hôpitaux dans les villes suivantes : Kédougou, Kaffrine, Sédhiou et Touba. Il ajoute que 33 unités d’accueil d’urgence et 7 services de réanimation seront mis aux normes à Diourbel, Fatick, Kaolack Louga, Matam et Saint Louis. Aussi 6 centres de dialyse seront ouverts à Dioum, Kolda, Kaffrine, Sédhiou, Agnam et Kédougou.

Le président a, par ailleurs, annoncé de nouveaux projets médicaux concernant les malades du cancer avant de faire le point sur les infrastructures déjà réalisées.

‘’ La prise en charge des malades sera renforcée avec la construction du centre national d’oncologie de Diamniadio dont les travaux vont démarrer en mars. Déjà 11 de nos 14 régions sont équipés d’appareil de mammographie et 4 accélérateurs linéaire pour radiothérapie ont été acquis en plus de la gratuité de la chimiothérapie pour les malades souffrant de cancer féminin’’

