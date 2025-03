Scandale de la "dette cachée " sous Macky, FMI...- Aboul Mbaye réagit

" Lors de mon dernier entretien avec la presse nationale, et après lecture du rapport de la Cour des Comptes, j’avais souligné que les chiffres contenus dans le rapport du gouvernement étaient manifestement faux et que le FMI donnerait les justes données à retenir puisque les meilleurs experts en finances publiques figuraient dans leur effectif.

C’est désormais chose faite.

Mais qu’il soit bien clair qu’il ne s’agit pas de simplement rectifier des erreurs de procédures et de comptabilisation, et de désormais respecter la loi.

Il est essentiel d’identifier pour chaque violation constatée de la loi et de la réglementation le coupable principal et la chaîne des complicités. Il faudra ensuite punir avec le maximum de sévérité pour que des faits d’une telle gravité ne se reproduisent plus jamais. Mais puisque l’essentiel de ces manquements ont eu pour objectif principal d’enrichir des personnes de manière illicite, il est tout aussi important de traquer tous les bénéficiaires de ces opérations douteuses et frauduleuses et d’obtenir le remboursement des deniers publics volés ou dilapidés.

Il n’y a pire trahison que de salir la réputation de son pays, de dégrader sa signature et de compromettre ainsi le financement de son développement après l’avoir volé.

Le FMI, les partenaires techniques, la communauté internationale et les marchés ont également été trompés et volés. Ils doivent tous aider à la récupération des avoirs mal acquis et souvent transférés hors du Sénégal."