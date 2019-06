Scandale du pétrole : Aliou Sall renforce sa défense

Le maire de Guédiawaye, Aliou Sall, cité dans le "sandale à 10 milliards de dollars", révélé par la BBC, prend bien au sérieux cette affaire. En effet, Seneweb apprend de sources sûres que le frère du Président Macky Sall vient de renforcer sa défense en commettant, ce jeudi, un pool d'avocats.

Hormis, Me Moustapha Dieng, Me Moussa Bocar Thiam, porte-parole adjoint démissionnaire du Parti socialiste, a été enrôlé de même que Mes Aly Fall et Birame Wone.

Ces conseils, tous des Sénégalais, se sont déjà concertés avec Aliou Sall pour "pauffiner la stratégie de défense" de ce dernier.