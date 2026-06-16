Scandale foncier à Diamniadio : le maire cité dans une affaire de 400 millions

Une affaire d’escroquerie foncière présumée, portant sur un terrain de 2,6 hectares, secoue la commune de Diamniadio.



Le secrétaire municipal, a été placé en détention, tandis que le nom du maire, se retrouve cité dans le dossier.



L’affaire, révélée par le quotidien Les Échos, gravite autour de la vente litigieuse d’une importante assiette foncière située à Diamniadio, «en allant vers Dougar». Le site en question appartiendrait légitimement à une famille locale, les FAYE. Selon les premiers éléments de l’enquête, l’un des membres de cette famille aurait unilatéralement vendu le terrain de 2,6 hectares à un homme d’affaires de nationalité nigériane à 400 millions de francs CFA. L’acheteur étranger n’aurait cependant pas agi seul pour régulariser cette vente frauduleuse. Pour mener à bien l’opération, le vendeur et l’acquéreur auraient bénéficié de complicités internes bien placées. Les soupçons se portent massivement vers l’administration locale. Le secrétaire municipal a d’ores et déjà été arrêté par les forces de l’ordre.



Le maire de la commune est explicitement cité dans le dossier, bien que la nature exacte des faits qui lui sont reprochés reste encore à préciser par l’enquête.



Saisi par une lettre-plainte, le parquet du Tribunal de grande instance de la ville a immédiatement activé les éléments de la Direction générale de la surveillance et de l’occupation du sol (DGSCOS).



Si le secrétaire municipal est entre les mains de la justice, le vendeur présumé, membre de la famille FAYE, a quant à lui pris la fuite dès l’éclatement du scandale. Il est actuellement activement recherché par les enquêteurs de la DGSCOS.



































































walf