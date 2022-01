Scrutin du 23 janvier 2022 : Macky Sall appelle à un vote dans le calme et la sérénité.

« Je voudrais donc saluer tous les Sénégalais qui se sont levés tôt ce matin pour exercer leur droit de vote et je souhaite que le vote se passe partout dans le calme et la sérénité, étant entendu que notre pays a de tous les temps organisé des élections libres, transparents et démocratiques. Donc, tout doit se faire, dans le calme et la sérénité et que le meilleur gagne au soir de ce scrutin».







Macky Sall a rappelé, par ailleurs, les nombreux reports de ces élections locales, ainsi que les modifications issues du dialogue qu’il a initié, avec les souhaits de l’opposition d’augmenter la proportionnelle à 55% et la majoritaire à 45%. Ce qui constitue, selon lui, « une avancée pour l’opposition, mais aussi une avancée pour la démocratie ».





































Sud Quotidien