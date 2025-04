Sécurité pétrolière : Pétrosen démantèle Teranga Naval Services pour dérive dans l’actionnariat

Le Directeur général de Pétrosen Holding, Alioune Gueye, a pris la décision de « démanteler » l’actionnariat de cette structure, suite à des révélations sur une domination étrangère dissimulée dans sa gouvernance. Selon les informations rapportées par le journal Libération, TNS, présentée comme une entreprise devant servir d’instrument pour promouvoir le privé national sénégalais, aurait en réalité été structurée au profit d’un mystérieux partenaire stratégique français, Philippe Jaunard, jusque-là inconnu du grand public. Ce dernier aurait bénéficié d’un pouvoir disproportionné au sein de la société, au détriment des intérêts nationaux.



Fin d’une gouvernance opaque dominée par un partenaire étranger



L’affaire remonte à fin 2023, lorsque TNS s’était vue accorder une autorisation exclusive de 25 ans pour fournir des navires de patrouille destinés à la sécurisation des installations pétrolières et gazières du pays. Une opération cadrée dans la stratégie de contenu local prônée par l’État, qui prévoyait une participation de 51 % de Pétrosen Holding dans le capital de TNS. À terme, 17 % de cette part devaient être cédés au secteur privé sénégalais, afin de faire de l’entreprise un véritable champion national dans le domaine stratégique de la sécurité maritime.



Cependant, cette ambition a été sérieusement dévoyée. TNS, sous son modèle initial, s’est éloignée de son objectif de servir les intérêts locaux. Devant cette dérive, Alioune Gueye a donc décidé de remettre les compteurs à zéro et de revoir entièrement la structuration de l’entreprise, conformément aux directives des nouvelles autorités en place. L’objectif : recentrer TNS sur le privé sénégalais, en garantissant une gouvernance transparente, équitable et réellement tournée vers la souveraineté économique. Une décision importante qui marque une volonté claire de l’État de reprendre le contrôle sur les secteurs sensibles liés à l’exploitation des ressources naturelles, tout en respectant les principes de contenu local et de développement endogène.

































Le Soleil