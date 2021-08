Sédhiou : Le maire de Dianah Malary poursuivi pour faux et usage de faux, escroquerie et abus de confiance

La liste des maires ayant des démêlés avec la justice s’allonge avec le cas du premier magistrat de la ville de Dianah Malary, commune située à 55 kilomètre Est dans le département de Sédhiou. Seydou Diallo est poursuivi par l’entrepreneur Balla Moussa Dramé pour faux et usage de faux, escroquerie et abus de confiance pour refus d’honorer ses engagements.



Les faits remontent en 2017 lorsque le programme national de développement local (Pndl) avait annoncé le financement d’infrastructures dans 20 communes dans la région de Sédhiou. Le maire Seydou Diallo, pour 3 millions, voulait réfectionner les locaux de la mutuelle de santé, de la case des tout-petits et réaliser l’adduction d’eau. Balla Moussa Dramé a gagné le marché.



Sur fonds propres, il a démarré les travaux jusqu’à hauteur de 50% de réalisation. Au moment de passer à la caisse, le maire a commencé à tergiverser selon le plaignant sous prétexte que le Pndl n’a pas encore honoré ses engagements. L’entrepreneur, pour entrer dans ses fonds, a proposé d’achever la réhabilitation des locaux de la mutuelle. Le maire a donné son accord, dit-il, mais lui a signifié de changer la nature du contrat pour réhabilitation des locaux de la mairie pour lui permettre d’utiliser les fonds de l’institution qui proviennent des recettes du marché et de la vente de terrains. Ainsi dit, ainsi fait. Mais au moment de passer à la caisse, Seydou Diallo a évoqué le budget qui n’est pas encore voté et a fini même de couper les échanges téléphoniques avec l’entrepreneur. Noir de colère, Balla Moussa Dramé a porté l’affaire devant la justice.



Arrêté par les hommes en bleu sous ordre du procureur, puis relâché, Seydou Diallo est convoqué à nouveau le lundi prochain pour une seconde audition.



Joint au téléphone, il explique qu’il avait bel et bien dit à l’entrepreneur de ne pas démarrer les travaux sans que le Pndl vire l’argent dans son compte. Il nie aussi avoir demandé à l’accusateur de changer la nature du contrat pour se faire payer par les fonds de la mairie. En somme,, pour Seydou Diallo, cette affaire est purement politique parce qu’il ne doit aucun sous à l’entrepreneur. « Si le Pndl paie, je paie » s’est-il défendu. Seneweb suit l’affaire de très près.