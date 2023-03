Sédhiou : Yaw dénonce les arrestations tous azimuts de ses militants

Nous allons nous battre pour dire non à l'arrestation des 800 jeunes et femmes de Pastef. Nous allons nous battre pour dire non à la mauvaise gestion des deniers publics et pour exiger des clarifications sur l'argent que le président aurait donné à Marine Le Pen", a dit Sadibou Djiba, le coordonnateur départemental de Pastef à Sédhiou.

Une déclaration faite au terme de la marche organisée cette après-midi dans les rues de Sédhiou, suite à l'appel de la coalition Yewwi Askan Wi (Yaw).

Ndèye Fatou Mané, responsable des femmes de Pastef, a salué la présence massive des femmes dans cette marche pendant laquelle elles dénoncent l'instrumentalisation de la justice indépendante, la présence des milices privées auprès des forces de sécurité et de défense, et l'acharnement contre la personne d'Ousmane Sonko.