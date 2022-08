Séjour mouvementé de Waly Seck au Maroc – Il a été victime d’un accident et d’un vol  

La star de la jeunesse sénégalaise, qui monte, monte , monte ..." machallah ", Waly Ballago Seck a, pourrait-on dire sans risque d'être démenti, un séjour très mouvementé et fort désagréable au Maroc où il séjourne depuis quelques jours pour des raisons professionnelles.

Dakarposte tient de ses réseaux de renseignements que ce week-end il a fait une prestation époustouflante à Casablanca mais, cela doit être l’un de ses rares moments de plaisir. Car, peu de temps après il a été victime d’un accident de la circulation où il y a eu plus de peur que de mal car l’enfant chéri de Nord-Foire s’en est sorti indemne quoi que légèrement blessé.

Mais, dès qu’il a commencé à reprendre ses esprits, il a été victime d’un vol. Son I Phone dernier cri qui coûte très cher lui a été chipé. Du moins, l'un de ses "call". Mais heureusement, qu’il est en bonne santé et qu’il s’est envolé quelques heures plus tard pour une tournée européenne, en Espagne notamment entre autres destinations.

Aux dernières nouvelles, la dame de ses pensées, son épouse a pris , sans sourciller les airs , aux fins de rallier le royaume Chérifien. Vous aurez compris que c'est pour s'enquérir pour l'état de santé de son illustre époux. " Il y'a eu plus de peur que de mal, Waly se porte comme un charme pour reprendre l'autre " fait savoir une source de dakarposte.com. C'est dire...