Sénégal : 132 milliards FCFA décaissés pour le paiement de la dette du secteur privé

L'Etat sénégalais affiche sa volonté de soutenir la dynamique du secteur privé en veillant à l'apurement progressif de ses arriérés. Les entreprises actives dans le BTP et les secteurs des semences et matériels agricoles perçoivent un premier décaissement.



Entre pertes de marchés dues à l'arrêt de plusieurs chantiers à cause de l'audit du foncier et une dette de 300 milliards FCFA de l'État, le secteur des Bâtiments et des travaux publics a souffert ces derniers mois. Cependant un début de solution est en train d'être trouvé avec l'apurement de la dette. Une enveloppe de 62 milliards FCFA est décaissée selon le président de la République Bassirou Diomaye Faye.



À l'en croire, le gouvernement va poursuivre les efforts et actions pour régler l'ardoise. Et un deuxième décaissement est dans le circuit. Car selon le président sénégalais, un montant de 66,7 milliards est prévu dans la Loi de Finances initiale de l'année 2025.



Pour l'autorité, l'option de l'État est de renforcer davantage son secteur privé afin d'un meilleur accompagnement du développement économique et sociale par des entreprises porteuses de croissance et créatrices d'emplois. Pour rappel, sur les 18 500 milliards prévus pour le plan quinquennal 2025-2029, les 30% sont attendus du secteur privé national.



Dans la même veine, le gouvernement a aussi engagé le paiement des arriérés dus aux opérateurs agréés pour les semences et les matériels agricoles. Sur un montant de 113 milliards constatés à la fin 2024, une somme de 70 milliards FCFA a été décaissée à la fin du mois de mars 2025.



La prochaine étape sera l'apurement des rappels du secteur éducatif à hauteur de 19,53 milliards FCFA, pour un effectif bénéficiaire de 9 479 enseignants. Il s'y ajoute des mises en solde concernant 1 198 instituteurs et professeurs contractuels pour un impact budgétaire annuel de 5,79 milliards FCFA.







































Sika Fînances