Sénégal-FMI : le nouveau programme attendra encore

Le FMI a suspendu la mise en œuvre du programme accordant au Sénégal 1,8 milliard de dollars (un peu plus de 1000 milliards F CFA). L’institution de Bretton Woods avait pris cette décision après qu’un rapport de l’Inspection générale des finances (IGF), certifié plus tard par la Cour des comptes, a révélé un maquillage des comptes publics durant la période 2019-mars 2024, sous Macky Sall.





Le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, déclarait espérer une reprise des négociations avec le Fonds en avril, suivie d’un nouvel accord en juin. Mais cet espoir a fondu. «Nous attendons les résultats finaux de l’audit», a répondu la directrice du département Communication du FMI, Julie Kozack, jeudi dernier en point de presse, dans des propos repris par Enquête.



Indiquant que l’institution de Bretton Woods «n’a pas encore de calendrier précis», pour une reprise des négociations avec le Sénégal, cette dernière, selon le journal, a ajouté : «Nous continuons de collaborer avec les autorités pour résoudre le dossier complexe des fausses déclarations en cours. Le traitement de ce dossier exige un processus rigoureux et long.»



Une mauvaise nouvelle pour les nouvelles autorités dans un contexte de réduction des marges budgétaires alors que des urgences à grosse incidence financière sont signalées à tous les étages.















































seneweb