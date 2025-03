Sénégal: Le français Olivier Picard, « killer silencieux en série » et sa société Ellipse Projects « lessiveuse » des hôpitaux et du PROMIJ.

EllipsGate, un scandale à 420 milliards de FCFA qui donne du tournis



Quand Confidentiel Afrique a eu écho de cette affaire aux allures rocambolesques début avril 2024, des investigations ont été entamées en coulisses, avec minutie, afin d’élucider l’opinion nationale et internationale sur ce que l’on pourrait appeler le « PICARD Gate », nom de l’entrepreneur français à la tête d’une petite et moyenne entreprise dénommée Ellips Projects. Sorti de nulle part, Olivier Picard, cet ex-employé dans l’une des sociétés de l’emblématique richissime homme d’affaires espagnol Mauricio, PDG de la multinationale EUROROFINSA, a atterri au Sénégal pour faire du business. Muni d’un simple petit bloc-notes et du carnet d’adresses de son ancien employeur, avec lequel il s’était séparé, pour tenter une nouvelle aventure en Afrique. Toutefois, elle s’est avérée » nauséabonde ». Selon des informations exclusives obtenues par Confidentiel Afrique, Olivier Picard a été introduit au palais Roume de Dakar par des proches collaborateurs et visiteurs assidus de l’ancien président sénégalais Macky SALL. Bien connecté au coeur du dispositif étatique, grâce au coup de pouce et consignes qui venaient directement du palais, le français Olivier Picard à travers sa société Ellipse Projects était devenu, le « puissant » et « enfant gâté » de la République. De 2017 à 2022, le Sénégal a en effet construit 7 nouveaux hôpitaux clés en main dont 6 attribués à la PME française Ellipse Project d’Olivier Picard et 1 attribué au consortium espagnol Qantum-Ghesa, une société écran du milliardaire Alberto Cortina, propriétaire du Groupe Banque de Dakar BDK. Sans aucun appel d’offres, pour les marchés de construction attribués à Olivier Picard et celui de Quantum-Ghesa. Selon des informations crédibles de Confidentiel Afrique, l’ancien président Macky SALL a filé l’onctueux fromage pour le marché de construction de l’hôpital Dantec (600 lits) d’un montant de 92 milliards de FCFA à l’entreprise espagnole Quantum-Ghesa. Après plusieurs mois d’investigations, Confidentiel Afrique peut révéler que la petite et moyenne entreprise française d’Olivier PICARD, Ellipse Projects, une véritable coquille vide- enregistrée à Paris et à Singapour, dernier refuge de l’entreprise qui a pignon sur la Plaza Building-Singapour- a raflé la bagatelle de 420 milliards de FCFA ( 600 millions d’euros) sur des marchés de construction d’hôpitaux pour 250 milliards (Hôpitaux de Touba, Kaffrine, Kédougou, Sédhiou) et 180 milliards FCFA pour la construction des infrastructures judiciaires (69 bâtiments administratifs dont des palais de justice et des prisons civiles) dans le cadre du PROMIJ (Programme de Modernisation des Infrastructures Judiciaires) lancé par le régime Macky SALL. Ellipse Projects qui n’a pas achevé les chantiers de ces Infrastructures du ministère de la justice avait pris l’engagement conformément à la facture salée du PROMIJ de construire un nouvel hôpital à Ourossogui. Ce qui fait grimper la note d’Olivier Picard à 380 millions euros. Que vient faire cet hôpital de Ourossogui dans un programme de modernisation des infrastructures judiciaires ? Beaucoup de sources anonymes interpellées par Confidentiel Afrique y voient une sorte d’accord secret passé entre Olivier Picard et le ministre de la Justice d’alors Malick SALL. Pour quelles fins?



Une poignée de gros pontes du régime Macky SALL lui déroulent le tapis rouge



Sans scrupules et retenue, de gros pontes du régime déchu étaient acquis à sa cause. Selon une source autorisée, « Olivier Picard savait bien s’occuper de son petit univers restreint et fermé ». Il arrosait tout ce beau monde. Ses marchés passaient comme lettre à la poste. Aussi bien aux ministères de la Santé et de la Justice, il était l’entrepreneur le plus « gáté » de la République pour ses « bons cadeaux ». Ses « largesses » étaient connues de tout ce gratin qui tirait d’immenses privilèges de ses accointances au sommet de l’etablishment où ses affaires se traitaient avec une dose de diligence débordante. En gros, Olivier Picard a amassé 420 milliards de FCFA entre 2017 et 2022 (soit 600 millions d’euros) par le biais de juteux marchés gré à gré de construction d’hôpitaux et d’infrastructures judiciaires. Il a côtoyé pratiquement tous les ministres en charge des Finances, de la Santé et de la Justice entre la période 2017 à 2023. De Amadou BÂ au défunt ministre Mamadou Moustapha BÂ en passant par Abdoulaye Daouda Diallo, Ismaïla Madior FALL, Me Malick SALL, Aissata Tall Sall, Marie Khémess Ngom Ndiaye, Abdoulaye Diouf Sarr, le « killer silencieux » des hôpitaux et des palais de justice, le français Olivier Picard avait ses entrées et poussait ses pions pour fructifier son business via des marchés qu’il gagnait, du fait de sa seule proximité d’avec l’ancien président Macky SALL. Sans aucun appel à concurrence. Au ministère de la Santé, sa silhouette était devenue plus que familière, surtout à la direction des infrastructures et établissements hospitaliers. Presque un homme intouchable qui raflait à satiété les juteux marchés. On ergote dans les couloirs du ministère de la Santé et de la Justice, que le patron d’Ellipse avait mis dans sa poche les personnalités de premier plan, directement liées à ces marchés. Certains parmi eux ont débarrassé le plancher dès l’arrivée au pouvoir du tandem Diomaye- Sonko. Le modus operandi d’Olivier Picard était très futé. Car, il avait pris BPI France (banque française dédiée aux financements des grands projets à l’export) pour capter les marchés de construction au Sénégal. C’est cette banque à travers le mécanisme de financement appelé Agent Comptable Export ACE qui lui apportait la caution auprès de l’État en cas de défaillances de ce dernier. Selon des informations exclusives obtenues par Confidentiel Afrique, Ellips Projects avait ouvert un compte à la Société Générale de Banque du Sénégal SGBS(filiale locale de la major française SGFR) pour recevoir les virements du trésor sénégalais. Confidentiel Afrique est en possession du compte bancaire de l’entreprise française domicilié à la SGBS Dakar enregistré sous le numéro SN 01 10100 500 56……..



Ce qui est renversant dans les marchés filés par l’État à Ellipse Projects, est le paiement de facto de 20% à Olivier Picard sous forme de ticket d’entrée sur le PPP signé avec l’entreprise française, avant même le démarrage des travaux ou au milieu des chantiers. Un délit d’initié indéniable commente un connaisseur des passations de marchés. Selon nos informations bien recoupées, le Trésor sénégalais versait annuellement dans le compte d’Ellipse Projects SGBS Sénégal la somme de 25 milliards de FCFA. Cet argent remontait directement dans un des comptes de Ellipse Projects PTE Singapour dont un certain et mystérieux Alex Alizet Ahmed, un nom d’emprunt sans doute, agissait comme Directeur Général. Ce dernier qui fait office de « porteur de valises » et de chambellan d’Olivier Picard a multiplié ses séjours dans la capitale sénégalaise où il continue d’entretenir le réseau » béni oui oui » du patron d’Ellipse Projects. Selon des informations de Confidentiel Afrique, Alex Alias Alizé Ahmed, ne désespère pas et cherche à tout prix un couloir pour accéder aux nouvelles autorités. Le juteux marché du PROMIJ le hante. Un fromage onctueux qu’il ne veut point lâcher. Alors que son chef Olivier Picard, lui se fait de plus en discret dans l’affaire des marchés des hôpitaux qui agace le régime du tandem Diomaye-SONKO, aux commandes depuis début avril 2024.



Diomaye-Sonko freine la boulimie financière d’Olivier PICARD



Selon des informations exclusives autorisées en possession de Confidentiel Afrique, le Président Bassirou Diomaye Faye et Ousmane SONKO, mis au parfum du « Picard Gate », ont instruit les services du ministre des Finances de surseoir à tout paiement en faveur de l’entreprise Ellipse Projects, le temps d’y voir clair. Pour conforter l’enquête de Confidentiel Afrique, en marge de la rencontre tripartite tenue le 27 février 2025 entre l’État, le patronat et les syndicats, le Premier Ministre Ousmane SONKO a dénoncé les surfacturations sur les contrats de construction des hôpitaux. Il sait bien de quoi il parle. Des informations de Confidentiel Afrique renseignent dans la même foulée, que le Président Bassirou Diomaye FAYE a interpellé le Directeur Général du Fonsis, Babacar GNINGUE, de lui apporter clairement et de façon détaillée des informations sur le profil du financement et l’identité du futur constructeur de l’hôpital de Mbour, déjà dans les starting-blocks. Mais, ce sera du tout, sauf du Ellipse Projects d’Olivier PICARD. Dans les règles de transparence et d’exigences du marché.



L’hôpital de Touba pour une capacité de 300 lits a été facturé à 39 Milliards FCFA. Tenez vous bien. Sur 29 m2 pour 4 lits et pas de salles de bain incorporées avec un bloc sanitaire 30m2 pour 28 patients. Hallucinant! Un fin connaisseur des coûts hospitaliers nous a glissé en ces termes : « Olivier Picard a vendu à l’État que des couloirs et des carreaux ». L’hôpital de Kaffrine (150 lits), a coûté 20 milliards, de Kédougou (150 lits) pour 19 Milliards FCFA, de Sédhiou (150 lits) pour 19 Milliards FCFA, Ourossogui (150 lits) pour 22 Milliards FCFA et celui de Tivaouane (300 lits) pour 46 Milliards FCFA.



Chose troublante, l’hôpital de Tivaouane, signé par le FONSIS, maitre d’ouvrage délégué a coûté à l’État 7 Milliards de FCFA de plus que l’hôpital de Touba de même taille et de même architecture. D’aucuns pourraient s’attendre que le prix baisse pour économiser les coûts d’études architecturales et biomédicales.



Initialement prévus pour fin 2023, les hôpitaux de Tivaouane et Le Dantec ne sont toujours pas livrés. Un autre scandale qui refait surface et éventré par Confidentiel Afrique est celui du marché gré-à-gré de l’hôpital Le Dantec (d’une capacité de 660 lits) et d’un coût de 92 milliards de FCFA attribué à l’entreprise espagnole Quantum-Ghesa, que l’on présente comme une société écran du richissime homme d’affaires Alberto Cortina, propriétaire de la Banque de Dakar BDK. Même si pour l’instant, Confidentiel Afrique n’a pu établir un quelconque lien.



















Confidentiel Afrique