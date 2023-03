Sénégal-Mozambique : Aliou Cissé contraint de bricoler en défense

Il y a trois mois au Qatar à l'occasion de la Coupe du monde, Aliou Cissé avait aligné une défense composée de Sabaly, Abdou Diallo, Koulibaly et Jakobs. Près de quatre mois après, le sélectionneur national devra faire sans deux de ses défenseurs clés. Il s'agit de Jakobs et Abdou Diallo blessés.



Koulibaly avec Niakhaté ou Seck



Même s'il ne l'a confimé en conférence de presse, Aliou Cissé devra aligner soit Moussa Niakhaté soit Abdoulaye Seck en défense aux côtés de Kalidou Koulibaly. Un bricologe qui s'impose forcément. "C'est vrai que nous n'avons pas 50 % de notre défense. On y ajoute le gardien de but Edouard Mendy. Sur les cinq, trois ne sont pas là. Mais il y a Sabaly qui est expérimenté hormis Koulibaly. Mais il faut donner la possibilité aux autres pour savoir de quoi ils sont capables d'apporter", a déclaré l'entraîneur en conférence de presse, indiquant qu'il est important de faire confiance aux autres qui sont là. Parmi eux, on peut également citer Abdallah Ndour qui devrait débuter sur le côté gauche de la défense après le forfait de Jakobs.

















































igfm