Sénégal–Onu: une étape historique franchie avec la signature d’un accord sur la Maison des Nations Unies à Dakar

Selon un communiqué du ministère de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, cette signature marque « l’aboutissement d’un projet historique » et ouvre une nouvelle phase dans la coopération entre le Sénégal et l’Organisation des Nations Unies.



La cérémonie a été rehaussée par la présence de la Vice-Secrétaire générale des Nations Unies, Amina J. Mohammed, dont la participation témoigne de l’importance stratégique accordée à ce projet par l’ONU.



L’accord a été signé par le ministre des Affaires étrangères, Cheikh Niang, et la Coordonnatrice résidente des Nations Unies au Sénégal, Aminata Maïga.



Le gouvernement sénégalais souligne que la concrétisation de ce dossier, attendu depuis plusieurs années, a été rendue possible grâce à l’implication personnelle du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, dont le leadership a permis de lever les derniers obstacles à sa finalisation.



D’après le communiqué, la MONUD regroupera dans un même cadre les agences, fonds et programmes des Nations Unies présents au Sénégal. L’objectif est de renforcer la cohérence, l’efficacité et la coordination des interventions du système onusien dans le pays.



Au-delà de sa vocation opérationnelle, la future Maison des Nations Unies est présentée comme un symbole du partenariat entre Dakar et l’ONU. Elle devrait également conforter le positionnement de la capitale sénégalaise comme un pôle régional de coopération internationale et de multilatéralisme en Afrique.



Le gouvernement s’est félicité de cette avancée qu’il qualifie de majeure et a réaffirmé sa volonté de poursuivre le renforcement de sa coopération stratégique avec les Nations Unies au service des populations sénégalaises et africaines, ainsi que des objectifs de développement durable.

































Le Soleil