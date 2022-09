Sénégal vs Iran / 7 changements dans le onze de départ: Ismaïl Jakobs et Formose Mendy titulaires

Kalidou Koulibaly, Krépin Diatta, Sadio Mané et Boulaye Dia. Voilà tout ce qui reste de l’équipe qui a débuté la première manche amicale contre la Bolivie samedi à Orléans. Quatre jours plus tard, Aliou Cissé, comme il a insisté à plusieurs reprises durant ses conférences de presse et en toute logique, a profondément modifié son onze titulaire pour permettre à d’autres de s’exprimer.

Ainsi, deux joueurs fêteront leur première titularisation en Equipe Nationale. Il s’agit des jeunes latéraux Ismail Jakobs et Formose Mendy. Rentré en fin de match face à la Bolivie, le joueur de l’AS Monaco est titulaire au poste de latéral gauche, alors que le pensionnaire d’Amiens Sporting Club sera appelé à animer le couloir droit après une entrée en jeu intéressante contre "La Verde".

Au poste de gardien de but, Seny Dieng reprend le flambeau à Alfred Gomis. Le portier de Queens Park Rangers aura devant lui l’axe central Pape Abou Cissé – Kalidou Koulibaly. Attendu pour jouer en défense centrale, Cheikhou Kouyaté a été préféré sur le banc des remplaçants par le sélectionneur. Le joueur de Nottingham devra donc attendre la seconde période à la BSFZ-Arena.

Au milieu, après l’énorme travail de Pathé Ciss contre la Bolivie, c’est Nampalys Mendy qui se chargera de la récupération contre l’Iran. Idrissa Guèye revient également pour occuper le côté gauche de l’entrejeu, alors que Krépin Diatta, titulaire au poste d’ailier face à La Verde, recule d’un cran pour évoluer à côté droit. Une façon pour que le "Monégasque" fasse valoir sa polyvalence.

Enfin, en attaque, Ismaïla Sarr, totalement remis de sa blessure à une cheville, reprend son aile droite aux côtés de Boulaye Dia, en pointe. L’attaquant de la Salernitana, qui se trouve dans une forme infernale et buteur contre la Bolivie, ne subit pas le turnover imposé par le sélectionneur et enchaîne. Tout comme Sadio Mané, aligné au poste d’ailier gauche.

La compo officielle des "Lions" contre l’Iran

Dieng – F. Mendy, Abou Cissé, Koulibaly ©, Jakobs – Diatta, N. Mendy, I.G. Gueye – I. Sarr, Dia, Sadio Mané