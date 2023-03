Sénégal vs Mozambique : Pape GUEYE forfait

"On est ensemble depuis lundi. On a fait trois séances, notre quatrème on la fera aujourd'hui. L'ensemble du groupe est là, mais Jakobs est touché et remplacé par Sidibé. Pape Gueye a repris hier, mais il y a une contusion selon les médecins. Il sera indisponible pour demain."



Pour rappel, le coup d'envoi du match Sénégal-Mozambique est prévu à 19h00. Après cette troisième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, les Lions vont enchaîner avec la quatrième le 28 mars au Maputo.

































































igfm