Senelec - Dysfonctionnements sur le système "Woyofal": Un lourd préjudice pour les consommateurs

Est-ce que la Société nationale de distribution d'énergie électrique, Senelec pourra évaluer et réparer le préjudice énorme qu'il est en train de causer à ses abonnés.

Senelec a, en effet, imposé aux consommateurs un système d'abonnement par compteur prépayé alors qu'elle n'en maîtrise pas la technologie. A preuve, depuis plusieurs semaines les abonnés souffrent le martyre car ils ont du mal à acheter leur électricité par le système "woyofal". Invariablement ils reçoivent un message qui tente de leur expliquer que ce sont eux les fautifs : "Bonjour, le numéro de compteur saisi est incorrect. Merci de vérifier et tapez le bon numéro". Puis vous recevez un second message : "La transaction est annulée. Naturellement vous allez insister et le message suivant vous parviendra : "Le réseau est actuellement indisponible en raison de travaux..."

Naturellement les usagers finissent par croire à de l'arnaque puisqu'ils ont payé et ne reçoivent pas le service souhaité. Le 29 juillet dernier, par exemple, un des reporters de dakarposte a été victime de ces défaillances du système "woyofal" qu'il devait payer par "orange money". De 16 heures jusqu'à 4 heures du matin dans la nuit du 30 juillet, le paiement par orange money était inaccessible si bien que cet abonné n'a obtenu l'électricité qu'aux environs de 6 heures du matin. Ainsi, pendant 12 heures d'horloge plusieurs abonnés dont le paiement était arrivé à expiration et qui ont tenté d'acheter du courant par "orange money" ont été floués. Ceci est inacceptable pour un service prépayé.

Qui plus est, la facturation sur "woyofal" connaît une hausse inexpliquée depuis un certain temps sans que l'on connaisse les nouveaux taux appliqués par Senelec. Et, pour couronner le tout, on annonce une nouvelle hausse sur les prix de l'électricité.

Pour tout dire, Senelec est en train de porter un lourd préjudice à ses abonnés et ne semble pas disposé à étudier les modalités pour apporter une juste réparation à ce préjudice non évalué. Où sont les associations de défense des consommateurs ?