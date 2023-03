Série de manifestations / Seydou Gueye, porte-parole de l’Apr : « Nous mettons en garde contre toute forme de violence et leurs auteurs».

On l’attendait dans la salle de réunion du siège de son parti sis à Mermoz. C’est finalement Seydou Guèye qui a parlé à la presse.



«Le président a lancé un message fédérateur à l’endroit des militants du parti. Il a exhorté à la consolidation des acquis démocratiques du pays au lieu de les fragiliser avant de réaffirmer son ancrage dans le Benno » note-t-il.



Seydou Gueye a fait savoir que « le secrétariat national note que l’urgence est de poursuivre la vente des cartes, le raffermissement des comités du parti etc. La démocratie est un espace de dialogue pour l’équilibre de la nation. Nous mettons en garde contre toute forme de violence et leurs auteurs » conclut le porte parole de l’Apr.













































dakaractu