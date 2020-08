Serigne Mahy Niass à Macky Sall : « Médina Baye occupe une position enviable depuis votre arrivée à la tête du pays... »

Recevant le chef de l'État à l'occasion d'une cérémonie de présentation de condoléances, le nouveau khalife de Médina Baye, Serigne Mahy Niass, a loué les efforts de l'Etat pour faire du Sénégal un pays émergent. D'après le guide religieux, le président de la République et son gouvernement sont en train de changer la donne en dépit des contraintes occasionnées par la pandémie.



Serigne Mahy Niass dira que la cité religieuse trouve désormais son compte depuis la venue de Macky Sall à la tête de ce pays. " Médina Baye occupe une position enviable depuis votre arrivée à la tête du Sénégal. Et pour cela, nous voulons vous remercier, surtout de cette marque de considération l'égard de cette cité. Votre présence ici par nous, montre que vous privilégez la proximité avec votre peuple et le bon Dieu vous aidera à accomplir vos missions...", a-t-il laissé entendre.



À rappeler que le président Macky Sall était venu dans la cité de Cheikh Al Islam pour présenter ses condoléances, suite au rappel à Dieu du khalife Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass...



























dakaractu