Serigne Mountakha à Diomaye : « Les temps sont durs pour les Sénégalais »

En visite à Touba ce samedi pour présenter les condoléances de la Nation à la suite du rappel à Dieu de Serigne Cheikh Saliou MBACKÉ, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu les recommandations du Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké.



D’après Seneweb, par la voix de son porte-parole, Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké, le guide religieux a invité le chef de l’État à promouvoir la paix, la tolérance et le pardon dans la conduite des affaires publiques. Selon lui, en sa qualité de père de la Nation, le président doit être au service de tous les Sénégalais, qu’ils soient partisans ou opposants.



Le porte-parole du Khalife a également insisté sur les difficultés auxquelles les populations sont confrontées. « Les temps sont durs pour les Sénégalais », a-t-il rappelé, exhortant le président à redoubler d’efforts afin de trouver des solutions susceptibles d’améliorer les conditions de vie des citoyens.



Au cours de son intervention, Serigne Bassirou Abdou Khadre MBACKÉ a réaffirmé l’estime et la considération que Serigne Mountakha MBACKÉ porte au chef de l’État.



Revenant sur un précédent échange avec l’ancien président Macky SALL, il a rappelé qu’en 2018, ce dernier avait exprimé au Khalife son intention de solliciter un nouveau mandat de cinq ans. À cette occasion, Serigne Mountakha MBACKÉ lui avait prodigué des conseils et orientations, sans toutefois donner de consigne de vote.































































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