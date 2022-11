Service de la dette publique : plus de 424 milliards à payer en 2023

Au registre de l’encours de la dette, le ministre des Finances et du budget, Moustapha Ba, a indiqué que l’encours de la dette qui correspond au stock des emprunts contractés par l’État, doit être analysé en référence à celle de l’administration centrale, d’autant que la dette contingente des autres administrations publiques n’est pas prise en compte. Par conséquent, en perspective de comparaison, la dette de l’administration reste le référentiel en la matière ; celle-ci était estimée, en fin juin, à 11 326 milliards FCFA. Ce qui représente, selon lui, « 67% du Pib », alors que les projections pour fin décembre 2022 prévoient « 68% du Pib ». Quant au service de la dette, montant payé chaque année, pour le remboursement de celle-ci, il s’élève, au titre de cet exercice, à 1693,9 milliards FCFA.





Concernant le niveau d’évolution de la dette, le ministre a rappelé qu’en 2000, le montant de la dette était de 2416 milliards FCFA, soit 76,3% du Pib. En 2006, la dette du Sénégal a été, en partie, épongée (1112,6 milliards FCFA), faisant ainsi baisser le taux à 20,9% du Pib. Ledit document renseigne que de 2006 à 2012, « le taux d’accroissement annuel de la dette était de 21,8% ». Or, malgré l’encours, le taux d’accroissement moyen annuel est actuellement de 14,1%, a-t-il précisé. Ainsi, le ratio de la masse salariale rapportée aux recettes fiscales devrait atteindre 36,5% en 2023 contre 34% pour la Loi de finances rectificative (Lfr-2022), soit un accroissement de 2,5 points de pourcentage. Pour ce qui est des dépenses d’acquisitions de biens et services et de transferts, elles sont programmées à 1 679,4 milliards de FCFA.



9,4% de repli en investissements en 2023



Quant aux dépenses en capital (dépenses d’investissement) de la Lfi de 2023, elles sont prévues à 1 588,2 milliards FCFA contre 1 753,8 milliards FCFA dans la Lfr de 2022, soit un repli de 9,4%. Les dépenses des Comptes spéciaux du Trésor sont programmées à 176,9 milliards de FCFA en 2023, soit en hausse de 18,2%. Le montant est constitué particulièrement des comptes d’affectation spéciale pour 154,4 milliards de FCFA, dont 17,9 milliards de FCFA sont destinés au fonds intergénérationnel et au fonds de stabilisation, et des comptes de prêts positionnés à hauteur de 20,8 milliards de FCFA.



3640,5 milliards de recettes internes en 2023



Sur la souveraineté budgétaire, le ministre dira que les recettes internes sont projetées à 3640,5 milliards FCFA, et les ressources extérieures totales du budget sont constituées de dons budgétaires, de dons en capital et des prêts projets, représentent 946,9 milliards FCFA dans le Projet de loi de finances initiale (Plfi-2023). Sur ces dons en capital, il dira que leur faible taux d’exécution de l’année dernière est dû aux retards dans le démarrage du Millennium challenge corporation (Mcc).



6,2% de déficit en 2022



Relativement au déficit, le ministre a rappelé qu’il a été contenu jusqu’avant la Covid-19. Toutefois, il est passé à 6,4% en 2020, 6,3% en 2021, puis 6,2% en 2022, et pour 2023, il espère qu’il sera ramené à 5,5%. Poursuivant, il a indiqué que le déficit a été couvert avec des emprunts suivant des conditions concessionnelles. Il a, à ce propos, fait noter que le Sénégal est dans le marché des Eurobonds, depuis 2009.



18,3% de pression fiscale



Sur le taux de pression fiscale, il a annoncé que celui-ci est de 18,3%. Toutefois, avec la détermination des régies financières à mettre en œuvre la SRMT, ce taux de 20% serait très vite atteint.



En ce qui concerne la taxe sur l’électricité, il a indiqué que depuis quelques années, l’État fait des conventions de croisement de dettes pour la prise en charge de l’éclairage public d’un montant de plus de 16 milliards de FCFA.





Concernant la subvention de l’énergie, elle concerne beaucoup plus les compensations tarifaires, le différentiel de transport et les pertes commerciales sur les hydrocarbures. Il fera ainsi noter que le litre d’essence à la pompe qui est de 890 FCFA devrait coûter 1162 FCFA. Ainsi, une subvention d’environ 200 FCFA est faite à chaque fois qu’un automobiliste achète un litre d’essence. Quant au gasoil, il est de 655 FCFA alors qu’il devrait coûter 1058 FCFA, si l’on s’alignait sur les chiffres établis sur le marché international.





















































Sud Quotidien