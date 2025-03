Session budgétaire à Agnam : 500 millions adoptés en l’absence de Farba Ngom

Les conseillers municipaux de la commune des Agnam ont tenu, ce samedi, leur session ordinaire pour l’examen et l’adoption du budget, sans la présence du maire Farba Ngom, placé sous mandat de dépôt le 27 février par le Pool judiciaire financier. En l’absence du premier magistrat de la commune, poursuivi dans « une affaire de transactions suspectes estimées à 125 milliards de FCFA, mise au jour par la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) », c’est Baydallaye Kane, le premier adjoint au maire, qui a présidé la séance en compagnie du représentant de l’État, Lamine Mané, adjoint au sous-préfet de l’arrondissement des Agnam









Après la lecture du rapport par le rapporteur, les 52 conseillers présents, sur les 56 que compte le conseil municipal, ont voté sans débat le budget de la collectivité, qui s’élève cette année à 500 millions 336 000 francs CFA. Après la tenue de cette session budgétaire, qui a enregistré l’adhésion des trois conseillers municipaux de l’opposition « Bunt Bi », Abdoul Aziz Diop, deuxième adjoint au maire des Agnam, a salué « l’engagement des élus pour le développement de la collectivité », tout en soulignant les nombreuses réalisations du maire dans les secteurs de l’éducation, de la santé, de l’hydraulique, de l’électrification et du social.





S’épanchant longuement sur les actions de son mentor, dont l’absence a marqué les esprits lors de la réunion, il a évoqué « les fortes pensées des populations envers cet homme politique qui a brillé par son engagement pour l’émergence de son terroir ». Il a ainsi déploré « l’arrestation à des fins politiques » du maire des Agnam, dont « les réalisations et les actions sociales d’envergure ont toujours accompagné les populations »

































Seneweb