Seydou Sarr dit Tahirou discrètement extrait de sa cellule pour une audition à la ...DIC....L'homme d'affaires encore cité dans une nébuleuse transaction à coups de ...milliards de FCFA (EXCLUSIVITÉ DAKARPOSTE)

Loin des indiscrets, le patron de la fameuse échoppe de fringues "Chicago Sports" , reconverti dans l'univers des affaires notamment le foncier, récemment transféré à la citadelle du Cap Manuel sur la corniche de Dakar , a été extrait ce mercredi de sa cellule.





De nos radars fureteurs, braqués sur les miradors , nous tenons que Seydou Sarr surnommé Tahirou a été extract (veut dire extrait en anglais ) du nombre de détenus aux environs de 17 heures.

Il sera acheminé, sous bonne escorte , à la rue Carde (au siège de la redoutée Division des Investigations Criminelles) aux fins d'être auditionné.



En attendant d'y revenir avec une ébauche de détails, il ressort que Tahirou Sarr a été extrait pour une affaire de milliards. Nos radars nous parlent d'une transaction de ...17 milliards de nos sous.



Nous y reviendrons dans les prochaines heures...

Pour rappel, l'homme d’affaires a été placé sous mandat de dépôt à l’issue de son audition ce vendredi 28 février par les juges d’instruction du Pool Judiciaire Financier (PJF). Il serait impliqué dans une affaire de transactions suspectes portant sur 125 milliards de francs CFA, révélée par la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif). Comme Farba Ngom, Tahirou Sarr est accusé d’escroquerie sur les deniers publics et de blanchiment de capitaux.



Pour éviter la détention, il avait proposé selon une information du journal Libération un cautionnement de plus de 400 milliards de francs CFA, répartis sur deux dossiers distincts. Dans le premier, concernant une escroquerie présumée de 91,6 milliards de francs CFA, Sarr avait offert en garantie un titre foncier de 8 000 hectares, estimé à 394 milliards de francs CFA. Dans le second, lié à une escroquerie de 25 milliards de francs CFA impliquant le député-maire Farba Ngom, il avait proposé un chèque certifié de 11 milliards de francs CFA, émis par la Banque Atlantique, ainsi que deux immeubles en guise de caution.



Malgré ces propositions, les autorités judiciaires ont décidé de le placer sous mandat de dépôt en attendant la suite de l’instruction. Cette décision intervient alors que Farba Ngom, également impliqué dans cette affaire, avait vu son cautionnement de 34 milliards de francs CFA rejeté et avait été placé en détention le jeudi 27 février. Le député, maire de Agnam est poursuivi pour association de malfaiteurs, escroquerie et blanchiment de capitaux.















Avec le Soleil