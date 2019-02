Une dame qui conduisait un véhicule Toyota, Rav4 rempli de gamins a perdu le contrôle de son véhicule et a heurté de plein fouet un arbre. L’accident s’est déroulé à Sicap Amitié 1( près de Auchan), un quartier de Dakar. Au total six (6) morts ont été dénombrés et deux enfants grièvement blessés selon la Rfm.

Nous y reviendrons

igfm