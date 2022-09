Sindia: Un violent accident fait des morts et des blessés (Photos)

27 Septembre 2022

Un accident d’une rare violence a eu lieu entre Sindia et Bandia ce mardi, selon le témoignage d’un agent qui travaille à la réserve. Il y a eu au moins deux morts et des blessés graves enregistrés et un blocage de la circulation, informe Senenews.







Mamadou Ndiaye