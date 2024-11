Siteu : « Je vais déposer un recours au CNG pour récupérer ma victoire »

Fier d’avoir tenu tête au roi des arènes, Siteu a fait savoir qu’il avait bel et bien battu Modou Lô par quatre appuis. « Yalmine bi » compte d’ailleurs déposer un recours dès ce début de semaine pour récupérer sa victoire.



« Je rends grâce à Dieu. Tout ce que je voulais c’était épuiser le temps du combat. Je me suis entraîné en conséquence car les gens ne le savent pas mais j’ai un bon cardio et je savais que je pouvais tenir. Je vais déposer un recours au CNG pour récupérer ma victoire (…) Si Balla Gaye le veut, je suis prêt à l’affronter » a-t-il déclaré.







































































wiwsports