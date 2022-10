Sommet sur les investissements à Ryad : Macky vend la destination Sénégal

Après avoir présidé le Forum de Dakar sur la paix et la sécurité, le Président Sall a pris l’avion pour assister au Sommet économique sur l’investissement, qui se tient à Ryad. Dans la capitale saoudienne, Macky Sall a encouragé les investisseurs des pays du Golfe à venir en Afrique, notamment le Sénégal, vu sa position géographique. Le chef de l’Etat n’a pas manqué de donner les bonnes raisons d’investir en Afrique. Selon le Président Sall, «toute l’Afrique est en chantier, tout ou presque est à construire, c’est la dernière frontière du développement : infrastructures (exemple : autoroutes à péage), et c’est rentable». Dans la même veine, il a plaidé pour des investissements dans le domaine de l’agriculture et de l’agrobusiness. Et M. Sall d’expliquer : «L’Afrique a le potentiel de se nourrir et d’aider à nourrir le monde. La crise actuelle devrait être une opportunité d’investir davantage dans l’agriculture.» A l’occasion de ce forum, Macky Sall a également demandé aux investisseurs de se tourner vers des secteurs comme l’énergie, les mines, l’habitat, le tourisme et l’hôtellerie, la santé et la biotechnologie, à l’image du centre Madiba/BioNtech et le numérique.



Sur la question de la jeunesse, le président de la République a sollicité de la part des partenaires, l’accompagnement par des financements adéquats, des partenariats techniques, à l’image du Cfpt Sénégal/Japon, le soutien en équipements et matériels pour la formation aux métiers, le transfert de technologie. M. Sall a rappelé, par la même occasion, que «la question de la jeunesse africaine relève d’abord de notre responsabilité, pas de celle de la Communauté internationale». Il a ainsi souligné que les pays doivent insister sur l’éducation, la formation, la création des opportunités d’emplois et autres activités génératrices de revenus. Parlant du Sénégal, il a fait part des initiatives du gouvernement pour l’apprentissage aux métiers avec le Cfpt, l’Isep, 3Fpt, la formation duale Ecole/Entreprise, Der/fj, Dac, Programme Xëyu ndaw ñi.









































