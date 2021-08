Son mari contaminé au COVID-19, les remerciements de la femme du Président Habré au chef de l'Etat Sénégalais, Macky Sall

Des informations de la presse sénégalaise ont fait état que le Président Habré a été contaminé au Covid 19.

Malheureusement, c'est bien le cas. Toujours est- il que le Président Habré est conscient et les médecins se sont mobilisés pour le soigner . Le Président Macky Sall, informé, a immédiatement mobilisé les moyens humains pour diligenter les soins. Je le remercie au nom de toute notre famille.

Le Président Habré est dans un hôpital public sénégalais qui dispose d'un plateau technique de qualité à même de traiter un cas aussi sérieux.

Je demande à nos parents, amis, familles et connaissances au Tchad, au Sénégal et ailleurs, de faire des douas pour Dieu assiste l'équipe médicale et protège le Président Habré. Aux médias, je vous demande de comprendre que traversant des moments très difficiles, je ne puis répondre à vos sollicitations, notre urgence est médicale.



Mme Fatimé Raymonne Habré.