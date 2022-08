Sonko, Adji Sarr, Marie Rose… Un prédateur sexuel ? Suite et pas fin

Une source de dakarposte à Ziguinchor confirme. Il existe bien une relation entre Ousmane Sonko et Marie Rose Sambou.

Selon cette source, Marie Rose était mariée à un certain Monsieur Touré alors Agent à l’aéroport de Ziguinchor. Ce dernier perdit la vie, la laissant avec une grossesse avancée.

Mais, pour comprendre ce qui s’est réellement passé, il faut prendre la machine à remonter le temps, pour atterrir chez Robert Sagna. Ce dernier avait comme Secrétaire une dame qui s’appelait Lina Sagna. A l’arrivée de Abdoulaye Baldé, Lina fut renvoyée et remplacée par Marie Rose Sambou. Comme mademoiselle Sambou n’avait pas le niveau requis pour gérer les dossiers qui lui étaient confiés, le Maire Baldé fut obligé de faire revenir Lina aux affaires. Mais il garda Rose (ou Rosa Salvaje) au secrétariat.

Rose partit ensuite en 2012 puis reviendra plus tard en 2020, accompagnée cette fois-ci d’une autre dame, photographe de profession qui s’appelle Banna Sadio. De tous ceux qui sont à la Mairie, elle a été la seule à afficher son soutien au Maire Baldé durant les élections locales de 2022. Elle n’a jamais été inquiétée par Ousmane Sonko. D’ailleurs elle fait ce qu’elle veut actuellement à la Mairie. Elle sait tout quant aux relations sexuelles qui existent entre Ousmane Sonko et Marie Rose Sambou.

La famille de Marie Rose vivait au quartier Néma 2. Ousmane Sonko, avec l’argent du contribuable ziguinchorois, a fait déménager la famille sur la 54. Précisément entre le camp militaire et l’hôtel Tahiti. L’appartement se situe sur les immeubles de la 54.

Lors de son dernier voyage à Dakar, lui Ousmane Sonko, toujours avec les deniers du contribuable ziguinchorois, a emmené avec lui Marie Rose Sambou qui est toujours là au chevet de son père malade hospitalisé et entretenu aussi par Ousmane Sonko.

C’est dire que Sonko ne mérite ni la confiance des Ziguinchorois ni celle des Sénégalais de manière générale à cause de sa forte propension à abuser de la faiblesse et de la crédulité de certaines jeunes filles. On peut vraiment en déduire que c’est un prédateur sexuel.

















