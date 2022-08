Sonko fait son monologue – Pourquoi ne décline-t-il pas son CV ?

C’est comme si Sonko se prend déjà pour le chef de l’opposition alors qu’il n’a commencé à pratiquer la politique que depuis seulement trois ou quatre ans. S’il se déclare candidat à l’élection présidentielle, pourquoi ne dit-il pas aux Sénégalais quel est son parcours scolaire, universitaire, ses diplômes et son expérience professionnelle afin qu’ils puissent juger s’il est capable ou non de diriger le pays ? Qu’a-t-il réussi dans le public ou le privé ? Pourquoi est-il si arrogant et méprisant à l’endroit de ses adversaires politiques au lieu de leur montrer un peu de respect ? Cet homme se prend pour le nombril du monde alors que ce n’est qu’un péquenot…